Билялетдинов — журналистам: вы много берёте на себя, плохо влияете на игроков

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал слухи о возможном обмене нападающего Станислава Галиева в «Салават Юлаев» зимой.

«А кто его в Уфу отправлял? О каком-то обмене речь идёт… Никто не занимался этим обменом. Вы говорите об этом, вам хочется показать свои слова. Но вы влияете на игроков отрицательно. Каково это игроку? Зачем это делать… Знаю, что я говорю. А вы на себя много берёте. Мы с ним много разговаривали. Галиев – мастеровитый игрок, рукастый. Я считаю, что он может и должен играть еще лучше. Он должен играть в сборной, но для этого надо много работать и вытащить из себя всё, что есть»,– передаёт слова Билялетдинова «Спорт Бизнес Online».