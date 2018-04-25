Билялетдинов — об отъезде Гарипова в НХЛ: любое его решение будет правильным

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился мнением о возможном отъезде голкипера Эмиля Гарипова в Национальную хоккейную лигу.

«Это его решение, я не хочу комментировать. Любое его решение будет правильным. Он взрослый парень, который работает. Если он считает, что нужно ехать, значит, поедет», – передаёт слова Билялетдинова «Спорт Бизнес Online».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что вратарь «Ак Барса» может продолжить карьеру в «Нью-Йорк Айлендерс». Также Гарипов находится в шорт-листе ещё двух американских команд и одной канадской.