Генменеджер «Ак Барса»: делаем всё, чтобы сохранить костяк чемпионской команды

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал планы клуба по селекционной работе.

«Главный тренер хочет сохранить костяк команды, которая ковала победу. Пока не можем сказать, кто останется, а кто нет, нам нужно время. Делаем всё, чтобы оставить ребят. Переговоры идут. Нужно кого-то найти, чтобы кого-то заменить. Через две-три недели появятся новости.

Больше воспитанников? Каждая команда хочет этого. У нас есть ребята, которые играют в Северной Америке. Мы за ними следим, общаемся. Будем брать молодёжь из нашей школы. Кто подойдёт – будет играть, а кто нет – тот будет играть за «Барс», — цитирует Якубова пресс-служба клуба.