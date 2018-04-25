Билялетдинов: Зарипов в финале под шайбу ложился. Он никогда этого не делал!

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал о нескольких хоккеистах, которые играли в финале Кубка Гагарина с травмами, а также отдельно выделил нападающего Даниса Зарипова.

«Меня удивило решение Иржи Секача. Все говорили, что он не будет играть, а он подошёл ко мне и сказал: «Я буду». Я спросил его – точно ли? Он ответил, что уверен. У Токранова была похожая ситуация. Была травма, мы терпели, пока он скажет нам – да, готов. Потом поставили. Альберт Яруллин играл с переломом, играл под уколом. Свитов тоже.

Много ребят под уколами играло. Себя они не жалели. Меня это очень радовало, что люди шли на всё. Зарипов в финале под шайбу ложился. Он никогда этого не делал! Понимаете, какой был настрой! Азеведо лицом ложился под шайбу. Какой настрой был!» – цитирует Билялетдинова официальный сайт казанского клуба.