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22-летний защитник Хенкель подписал новый контракт с минским «Динамо»

22-летний защитник Хенкель подписал новый контракт с минским «Динамо»
Хоккей / КХЛ

Минское «Динамо» заключило новое соглашение с 22-летним защитником Кристианом Хенкелем. Оно рассчитано на один сезон, сообщается на официальном сайте клуба.

В составе «Динамо» Хенкель провёл два сезона, в которых сыграл 112 матчей, забросил две шайбы и отдал семь результативных передач. В сезоне-2017/18 он сыграл в 55 встречах и набрал 5 (2+3) очков при нулевом показателе полезности.

Хенкель является игроком обороны сборной Беларуси, за которую сыграл 65 матчей, и в данный момент в её составе готовится к чемпионату мира.

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