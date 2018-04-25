Евгений Малкин не сыграет в первом матче серии с «Вашингтоном»

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин пропустит из-за повреждения первый матч серии с «Вашингтон Кэпиталз» во втором раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Главный тренер «пингвинов» Майк Салливан заявил, что Малкин отправится с командой в Вашингтон, однако не выйдет на лёд. Точные сроки возвращения в строй не сообщаются.

Малкин получил травму в серии первого раунда с «Филадельфией». Российский форвард неудачно столкнулся с нападающим «Флайерз» Йори Лехтеря.



Евгений стал лучшим снайпером и бомбардиром «Пингвинз» в регулярном сезоне, в 78 матчах забив 42 гола и набрав 98 очков. В пяти встречах нынешней серии на его счету 5 (3+2) очков.