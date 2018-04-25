Патрик Руа станет генменеджером и главным тренером клуба юниорской лиги «Квебек»

52-летний специалист Патрик Руа будет назначен на должность генерального менеджера и главного тренера юниорского хоккейного клуба «Квебек», сообщает издание Journal de Quebec.



Последним местом работы Руа был клуб НХЛ «Колорадо Эвеланш», откуда он был уволен в 2016 году, после этого нигде не работал. В «Квебеке» Патрик трудился на протяжении долгого времени — с сезона-2005/06 по 2012/13. Тогда он тоже совмещал две руководящие должности.



Во время работы в «Колорадо» Руа один раз в трёх сезонах вывел «Эвеланш» в плей-офф НХЛ, и они уступили в первом раунде. Наивысшим достижением в «Квебеке» был выход в финал в сезоне-2005/06.

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