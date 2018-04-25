Летанг: противостоять Овечкину очень тяжело, он крупный, играет в силовой хоккей

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг высоко оценил игру российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Их команды сыграют во втором раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги третий год подряд.



«Против Овечкина играть очень тяжело. Это большая задача. Александр — крупный, играет в силовой хоккей, у него мощный бросок. Мы все это знаем. Это серьёзный вызов, и здорово быть частью его преодоления», — цитирует слова Летанга официальный сайт НХЛ.