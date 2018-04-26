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Стали известны все пары четвертьфинала Кубка Стэнли

Стали известны все пары четвертьфинала Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ

«Бостон Брюинз» на домашнем льду переиграл «Торонто Мэйпл Лифс» (7:4, 4-3) в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли и стал последним участником стадии четвертьфинала. По итогам стартового раунда окончательно сформированы пары полуфиналов конференций Кубка Стэнли — 2018.

Восточная конференция:

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Бостон Брюинз»;
«Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз».

Западная конференция:

«Вегас Голден Найтс» — «Сан-Хосе Шаркс»;
«Нэшвилл Предаторз» — «Виннипег Джетс».

Первые матчи четвертьфинала Кубка Стэнли пройдут завтра, 27 апреля.

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