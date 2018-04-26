Шиэн тренируется на позиции Малкина перед стартом серии с «Вашингтоном»

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин пропустит из-за повреждения первый матч серии с «Вашингтон Кэпиталз» во втором раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги.
В его отсутствие место центрального нападающего во втором звене занимает Райли Шиэн. Старт серии также пропустит шведский нападающий Карл Хагелин, его заменил Доминик Симон. Если никто из игроков «Пингвинз» в оставшееся время до матча не почувствует недомогание, то состав троек команды Майка Салливана будет выглядеть следующим образом:
Гюнцель — Кросби — Хёрнквист,
Симон — Шиэн — Кессел,
Шири — Брассар — Раст,
Астон-Риз — Рауни — Кюнхакль.
Евгений Малкин не сыграет в первом матче серии с «Вашингтоном»