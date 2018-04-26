Шиэн тренируется на позиции Малкина перед стартом серии с «Вашингтоном»

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин пропустит из-за повреждения первый матч серии с «Вашингтон Кэпиталз» во втором раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги.

В его отсутствие место центрального нападающего во втором звене занимает Райли Шиэн. Старт серии также пропустит шведский нападающий Карл Хагелин, его заменил Доминик Симон. Если никто из игроков «Пингвинз» в оставшееся время до матча не почувствует недомогание, то состав троек команды Майка Салливана будет выглядеть следующим образом:

Гюнцель — Кросби — Хёрнквист,

Симон — Шиэн — Кессел,

Шири — Брассар — Раст,

Астон-Риз — Рауни — Кюнхакль.