Форвард ЦСКА Грег Скотт хочет остаться в России

Нападающий московского ЦСКА Грег Скотт рассчитывает продолжить играть в России, сообщает шведское издание Hockey Sverige. Ранее в СМИ была информация, что хоккеист хочет вернуться в чемпионат Швеции.



29-летний Скотт дошёл до финала Кубка Гагарина с «армейцами». В регулярном чемпионате форвард принял участие в 36 матчах, записав на свой счёт 13 (6+7) очков при показателе полезности "+2". В плей-офф нападающий сыграл в 19 встречах, отметившись 5 (2+3) баллами при показателе полезности «0» и 4 минутах штрафа.