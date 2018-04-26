Холтби — о серии с «Питтсбургом»: понимали, что в какой-то момент попадём на них

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби рассказал, что попадание в плей-офф на «Питтсбург Пингвинз» стало ожидаемым для его команды. Встреча с «пингвинами» в плей-офф стала для «столичной» третьей подряд. Предыдущие два противостояния «Вашингтон» проиграл.



«Мы понимали, что в какой-то момент попадём на них. Мы хорошо готовы. Для нас неважно, против кого играть. Наша задача — просто выиграть 16 матчей», — приводит слова Холтби официальный сайт Национальной хоккейной лиги.