«Вашингтон» провёл тренировку перед серией с «Питтсбургом», Оши не участвовал

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» провёл последнюю тренировку перед началом серии второго раунда плей-офф с «Питтсбург Пингвинз». Напомним, в первом раунде «столичные» прошли «Коламбус» (4-2), «пингвины» обыграли «Филадельфию» (4-2).
Тренировку пропустил нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши, но, по заявлению журналиста Изабель Хуршудян, форвард примет участие в матче.
Кемпны — Карлссон, Овечкин — Кузнецов — Уилсон;
Орлов — Нисканен, Стивенсон — Бекстрём — Бойд;
Орпик — Джус, Коннолли — Эллер — Смит-Пелли;
Врана — Бигл — Чиассон.
«Вашингтон» против истории. Что скажет Овечкин на этот раз?
В НХЛ стартует самая интересная серия плей-офф последнего десятилетия: «Вашингтон» снова будет играть против «Питтсбурга».