Боб Хартли — основной кандидат на пост главного тренера «Торпедо»

Как стало известно «Чемпионату», канадский специалист Боб Хартли — основной кандидат на пост главного тренера нижегородского «Торпедо». Также в круг претендентов на должность входят Александр Андриевский и Павел Торгаев. Напомним, клуб недавно расстался с главным тренером Петерисом Скудрой.



57-летний Хартли сейчас возглавляет сборную Латвии. Ранее специалист успел поработать в различных североамериканских лигах, в том числе и НХЛ, а также на протяжении двух лет возглавлял швейцарский клуб «Цюрих». Хартли — обладатель кубка Стэнли в качестве тренера «Колорадо Эвеланш».

«Не стыдно за проделанную работу». Скудра – об уходе из «Торпедо» Первое интервью с Петерисом Скудрой после ухода из нижегородского «Торпедо», в котором он рассказал, как воспринял расставание с командой.