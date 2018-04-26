Салливан — о Кросби: я никогда не был подобным атлетом, он всё контролирует

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился мнением об отношении к тренировкам нападающего «пингвинов» Сидни Кросби.



«Во времена игровой карьеры я никогда не был таким атлетом, каким является Сидни Кросби. Он контролирует всё вне льда, в том числе свои силовые тренировки, свои привычки в еде и обычной жизни. Я никогда не видел хоккеиста с подобным отношением», — приводит слова тренера официальный «твиттер» «Питтсбурга».