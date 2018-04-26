Юниорская сборная России проиграла команде США в четвертьфинале домашнего ЧМ

Сборная России потерпела поражение от команды США в четвертьфинале домашнего юниорского чемпионата мира, встреча завершилась со счётом 1:5.



В составе сборной США заброшенными шайбами сумели отметиться Коул Кофилд, Джоэль Фараби, Оливер Вальстрём, Тайлер Уайсс и Джек Хьюз. У россиян гол на свой счёт записал Руслан Исхаков.

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