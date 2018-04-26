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Юниорская сборная России проиграла команде США в четвертьфинале домашнего ЧМ

Фото: fhr.ru
Юниорская сборная России проиграла команде США в четвертьфинале домашнего ЧМ
Хоккей / Юниорский Чемпионат мира U18

Сборная России потерпела поражение от команды США в четвертьфинале домашнего юниорского чемпионата мира, встреча завершилась со счётом 1:5.

В составе сборной США заброшенными шайбами сумели отметиться Коул Кофилд, Джоэль Фараби, Оливер Вальстрём, Тайлер Уайсс и Джек Хьюз. У россиян гол на свой счёт записал Руслан Исхаков.

U18 ЧМ-2018
26 апреля 2018, четверг. 17:30 МСК
Россия U18
1 : 5
0:1, 1:0, 0:4
США U18
0:1 – Кофилд (Уайз, Эмберсон) – 08:47 (5x5), 1:1 – Исхаков – 22:26 (5x5), 1:2 – Фараби (Стастни) – 52:55 (4x5), 1:3 – Вальстрём (Хьюз, Стастни) – 57:22 (5x5), 1:4 – Уайз – 58:43 (en), 1:5 – Хьюз – 59:53 (en)

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