Симон — об игре в звене без Малкина: мне комфортно с Кесселом и Шиэном

Нападающий «Питтсбург Пинвинз» Доминик Симон прокомментировал работу на тренировке в звене с Райли Шиэном и Филом Кесселом. Шиэн заменяет травмированного Малкина, Симон — Хагелина.



«Чувствую себя хорошо. Мы провели вместе две тренировки, мне с ними комфортно. Это два прекрасных игрока, способных делать невероятные вещи. Так что мы попытаемся нащупать слабые места соперника и много владеть шайбой», — приводит слова хоккеиста официальный сайт лиги.