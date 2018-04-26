Агент Анисимова: Артём с удовольствием приедет на ЧМ, про травму он забыл

Хоккейный агент Марк Гандлер, представляющий интересы нападающего клуба НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» Артёма Анисимова, прокомментировал вызов своего клиента в сборную России.



«У Артёма Анисимова всё отлично, он готов играть на чемпионате мира. Он уже вылетел в Россию. 27 апреля, рано утром, он будет в Москве. После того как Артём получит шенгенскую визу, он отправится в Швецию и в районе семи часов вечера присоединится к команде, выступающей на Евротуре. Анисимов с удовольствием будет играть за свою страну. Про травму он давно забыл, она осталась в прошлом», — сказал Гандлер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Форвард Артём Анисимов вызван в сборную России на ЧМ-2018