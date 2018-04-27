Кожевников о Евротуре: по именам сборная России неплоха, только сыгранности нет

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о матче сборной России с командой Финляндии, в котором подопечные Ильи Воробьёва проиграли по буллитам со счётом 2:3.



“Пока нашим не хватает сыгранности. Движение, вроде, есть, а вот сыгранности нет. Игроки у нас все новые, в сборной пока полтора звена. Поэтому тренеры ищут варианты. Из НХЛ скоро приедут хоккеисты. По именам команда должна быть неплохой, но сейчас ей было тяжело войти в игру. Таких мастеров выдающихся у нас пока нет. Но сегодня не сыграло звено, Гусеву дали отдохнуть. К тому же у нас есть ребята, которые сейчас восстанавливаются после финала Кубка Гагарина. Но в сборной надо играть со своими связками. В клубе они играют целый сезон со своими защитниками. Вот сегодня, например, забила казанская связка.



Нам надо налаживать игру. Ребята играют под нагрузками, у нас новая команда и тренер. Так что всё взаимосвязано. Ничего страшного не происходит. Дай бог, чтобы ребята получили уверенность. Перед чемпионатом ещё время есть, и я думаю, что игру наладят. Выводы уже будем делать на первенстве мира”, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Уткиным.

Финны близко, да не укусишь. Теперь Воробьёва подвели буллиты Сборная России при Илье Воробьёве впервые забила больше одной шайбы и не проиграла в основное время, но всё равно уступила финнам.