Евгений Кузнецов забросил 5-ю шайбу в плей-офф после отличной передачи Овечкина

Продолжается первый период первого матча серии плей-офф Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз» (1:0).

Хозяевам удалось выйти вперёд в счёте на 17-й секунде матча. Капитан команды Александр Овечкин отличной передачей вывел Евгения Кузнецова один на один с голкипером «Питтсбурга» Мэттом Мюрреем и российский нападающий красивым броском реализовал момент.

Для Кузнецова заброшенная шайба стала пятой в нынешнем плей-офф, всего он набрал 9 (5+4) очков.

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