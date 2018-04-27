Мюррей: горжусь волей и решимостью «Питтсбурга», мы были стойкими

Голкипер «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей прокомментировал победу над «Вашингтон Кэпиталз» (3:2) в первом матче серии полуфинала Восточной конференции. 23-летний канадец отразил 32 броска по своим воротам и отметил характер команды.

«Думаю, что мы хорошо справились с бросками соперника, заблокировали много шайб. Мы были стойкими, когда «Вашингтону» удался быстрый гол (Евгений Кузнецов открыл счёт на 17-й секунде матча. — Прим. «Чемпионата»). Я горжусь проявленной решимостью и волей», — цитирует Мюррея пресс-служба клуба.