«Вегас» разгромил «Сан-Хосе» в первом матче полуфинала Запада Кубка Стэнли

В первом матче полуфинальной серии Западной конференции «Вегас Голден Найтс» на домашней площадке принимал «Сан-Хосе Шаркс» и выиграл— 7:0 (4:0, 1:0, 2:0).

В составе победителей отличились Коди Икин, Эрик Хаула, Джонатан Маршессо, Алекс Так, Ши Теодор, Колин Миллер и Джеймс Нил. Третий матч на ноль в этом плей-офф провёл голкипер «рыцарей» Марк-Андре Флёри, в свою очередь вратарь «акул» Мартин Джонс был заменён на Аарона Делла после пяти пропущенных шайб.

По ходу третьего периода нападающий «Сан-Хосе» Эвандер Кейн был удалён до конца игры.