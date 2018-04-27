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«Вегас» разгромил «Сан-Хосе» в первом матче полуфинала Запада Кубка Стэнли

«Вегас» разгромил «Сан-Хосе» в первом матче полуфинала Запада Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ

В первом матче полуфинальной серии Западной конференции «Вегас Голден Найтс» на домашней площадке принимал «Сан-Хосе Шаркс» и выиграл— 7:0 (4:0, 1:0, 2:0).

В составе победителей отличились Коди Икин, Эрик Хаула, Джонатан Маршессо, Алекс Так, Ши Теодор, Колин Миллер и Джеймс Нил. Третий матч на ноль в этом плей-офф провёл голкипер «рыцарей» Марк-Андре Флёри, в свою очередь вратарь «акул» Мартин Джонс был заменён на Аарона Делла после пяти пропущенных шайб.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 1-й матч
27 апреля 2018, пятница. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
7 : 0
4:0, 1:0, 2:0
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 – Икин (Макнэбб, Перрон) – 04:31 (5x5), 2:0 – Хаула (Так, Нил) – 04:57 (5x5), 3:0 – Маршессо (Смит, Карлссон) – 06:02 (5x5), 4:0 – Так (Карлссон, Смит) – 11:43 (5x4), 5:0 – Теодор (Смит, Маршессо) – 23:28 (5x5), 6:0 – Миллер (Карлссон, Маршессо) – 44:32 (5x3), 7:0 – Нил (Перрон, Хаула) – 48:09 (5x4)

По ходу третьего периода нападающий «Сан-Хосе» Эвандер Кейн был удалён до конца игры.

Форвард «Сан-Хосе» Кейн удалён до конца матча с «Вегасом» за удар клюшкой в лицо
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