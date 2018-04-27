Кузнецов: опять третий период «Вашингтона» — эти три смены изменили игру

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал домашнее поражение в первом матче полуфинальной серии Восточной конференции с «Питтсбург Пингвинз» (2:3). Команда уступила, пропустив 3 шайбы за 5 минут, ведя 2:0 по ходу третьего периода.

«Довольно трудно об этом говорить прямо сейчас, потому что в целом мы провели хороший матч. «Вашингтон» был хорош, «Питтсбург» был хорош, но эти три смены изменили игру. И это опять наш третий период. Никогда не хочется проигрывать. Иногда игра даёт тебе шанс победить, но ты им не пользуешься. Ничего, это только одна игра», — цитирует Кузнецова Washington Post.