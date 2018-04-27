Холтби: это был матч, где невозможно понять, что произойдёт, — всё решает отскок

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби прокомментировал домашнее поражение в первом матче полуфинальной серии Восточной конференции с «Питтсбург Пингвинз» (2:3). Команда уступила, пропустив 3 шайбы за 5 минут, ведя 2:0 по ходу третьего периода.

«Временами мы играли хорошо, а временами — в хоккей, в котором сильнее смотрится «Питтсбург». Это была одна из таких игр, в которой у каждой из команд много шансов и невозможно понять, что произойдёт. Всё решает какой-то отскок или что-то в этом роде», — цитирует Холтби Washington Post.