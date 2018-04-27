Нисканен: звено Кросби забило 3 шайбы подряд, в остальном «Вашингтон» был хорош

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Мэтт Нисканен прокомментировал домашнее поражение в первом матче полуфинальной серии Восточной конференции с «Питтсбург Пингвинз» (2:3). Команда уступила, пропустив 3 шайбы за 5 минут, ведя 2:0 по ходу третьего периода.

«Мы не реализовали много опасных моментов, Брэйден Холтби также много выручал нас, так что это был хороший матч. Звено Кросби забило три шайбы подряд в третьем периоде, благодаря этому они и победили. В остальные моменты встречи «Вашингтон» был хорош. Не думаю, что нужно как-то много думать об этой игре», — цитирует Нисканена официальный сайт НХЛ.