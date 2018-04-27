Тротц: у «Питтсбурга» стремительное нападение, которое находит способ забивать

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц прокомментировал домашнее поражение в первом матче полуфинальной серии Восточной конференции с «Питтсбург Пингвинз» (2:3). Команда уступила, пропустив 3 шайбы за 5 минут, ведя 2:0 по ходу третьего периода.

«У соперника стремительное нападение, которое находит способ забивать. Парни в их раздевалке верят в собственные силы не меньше, чем мы — в свои. Мы уже оказывались в подобной ситуации в этом сезоне. Нужно сфокусироваться на следующем матче и добыть победу», — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.