Гюнцель — о победном голе: иногда тебе везёт, и шайбы залетают с любых отскоков

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель прокомментировал победу над «Вашингтон Кэпиталз» (3:2) в первом матче серии полуфинала Восточной конференции. Американский нападающий признал, что стал автором победной шайбы не без доли везения.

«На протяжении серии будут некоторые взлёты и падения, поэтому нужно бороться до конца. Мы были счастливы, забив три гола в третьем периоде. Мы показали характер. Сегодня у меня было много моментов. Иногда тебе везёт, и шайбы залетают с любых отскоков. Стараешься выжимать из таких удачных отрезков максимум и надеешься, что они продлятся как можно дольше», — цитирует Гюнцеля официальный сайт НХЛ.

Видео победной шайбы можно посмотреть в официальном «твиттере» «Питтсбурга».