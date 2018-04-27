Салливан: «Питтсбург» может контролировать только свою игру, а не игру Холтби

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал победу над «Вашингтон Кэпиталз» (3:2) в первом матче серии полуфинала Восточной конференции.

«Мы можем контролировать лишь то, что можем. Мы не можем контролировать то, как играет вратарь соперников (Брэйден Холтби. — Прим. «Чемпионата»). Но я считаю, что у наших ребят хватает решимости и психологической устойчивости, чтобы играть в свою игру. В первую очередь это касается наших лидеров. Они ведут за собой остальных», — цитирует Салливана официальный сайт НХЛ.