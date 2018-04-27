Кросби — о камбэке: из кожи вон лезли, чтобы вернуться в игру с «Вашингтоном»

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал победу над «Вашингтон Кэпиталз» (3:2) в первом матче серии полуфинала Восточной конференции. В третьем периоде «Пингвинз» отыгрались со счёта 0:2.

«Хёрнквист великолепно сыграл, вернув нас в игру. Он забил трудный гол и взбодрил нас. Когда мы проигрывали, все из кожи вон лезли, чтобы вернуться в игру. Мне показалось, что обеим командам удалось создать немало хороших моментов, и что игра была в целом равной. Мы выглядели неплохо, но это всего лишь один матч. В любой серии плей-офф надо стремиться играть лучше в каждой следующей встрече, и это вызов, который стоит перед обеими командами», — цитирует Кросби официальный сайт клуба.