НХЛ назвала трёх главных звёзд игрового дня

Национальная хоккейная лига подвела итоги очередного игрового дня плей-офф НХЛ, определив тройку главных звёзд.

Лучшим игроком дня стал голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри, отразивший 33 броска в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (7:0).

Второй звездой дня признан форвард «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель, набравший 3 (1+2) очка в игре с «Вашингтон Кэпиталз» (3:2). Американский нападающий стал автором победной шайбы.

Топ-3 замкнул форвард «Вегаса» Джонатан Маршессо, также набравший 3 (1+2) очка в матче с «Сан-Хосе».