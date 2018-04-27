«Трактор» заключил новый контракт с Александром Рыбаковым

«Трактор» заключил новый контракт с нападающим Александром Рыбаковым, информирует официальный сайт клуба. 32-летний центрфорвард подписал соглашение до конца сезона-2018/19.

В минувшем сезоне Рыбаков в 54 матчах регулярного чемпионата набрал 15 (8+7) очков. На его счету также 4 (2+2) балла в 15 играх плей-офф.

За карьеру в КХЛ хоккеист также выступал в составе «Спартака», «Северстали», «Атланта», «Югры», «Витязя», «Автомобилиста» и московского «Динамо». В общей сложности он провёл 452 матча и набрал 148 (50+98) очков.