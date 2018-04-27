27-летний форвард «Баффало» Йозефсон вернулся в «Юргорден» после 8 сезонов в НХЛ

27-летний нападающий Якоб Йозефсон покинул клуб НХЛ «Баффало Сэйбрз». Игрок принял решение вернуться в шведский «Юргорден», воспитанником которого он является. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Шведский нападающий провёл в сумме восемь сезонов в Национальной хоккейной лиге. Семь лет он выступал за «Нью-Джерси Дэвилз», а последний чемпионат провёл в составе «Баффало Сэйбрз». В регулярном первенстве сезона-2017/18 он сыграл в 39 матчах, записав на свой счёт 4 (2+2) результативных балла при показателе полезности «-4» и 6 минутах штрафного времени.