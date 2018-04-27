А. Медведев: за неприездом Денисенко на ЮЧМ-2018 не стоит грубая игра со СКА

Член совета директоров КХЛ и СКА, первый президент лиги Александр Медведев высказался о ситуации вокруг нападающего ярославского МХК «Локо» Григория Денисенко, который не был вызван в юниорскую сборную России на домашний чемпионат мира под предлогом травмы, но при этом выступал в финальной серии МХЛ.

«Очень надеюсь, что за неприездом Григория Денисенко в сборную ничего нет особенного. Он грубо играл со СКА за «Локомотив»? Не думаю, что в этом причина. Я всё-таки вращаюсь в этих кругах и могу точно сказать, что это не было поводом», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.