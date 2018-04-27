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«Динамо» СПб – чемпион ВХЛ сезона-2017/18

«Динамо» СПб – чемпион ВХЛ сезона-2017/18
Хоккей / ВХЛ

Стал известен победитель турнира Высшей хоккейной лиги сезона-2017/18.

Петербургское «Динамо» оказалось сильнее «СКА-Нева» в шестом матче финальной серии, встреча завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0). «Динамо» выиграло серию со счётом 4-2 и стало обладателем Кубка Петрова.

Заброшенными шайбами у победителей отметились Сергей Шестаков и Дмитрий Молодцов. «СКА-Нева» ответила точным броском Максима Мальцева.

В пятом матче серии «СКА-Нева» и «Динамо» провели на льду 163 минуты 36 секунд и побили рекорд продолжительности матча ВХЛ.

ВХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 6-й матч
27 апреля 2018, пятница. 19:00 МСК
СКА-Нева
Санкт-Петербург
1 : 2
0:0, 1:1, 0:1
Динамо СПб
Санкт-Петербург
0:1 – Шестаков (Петраков) – 22:35 (5x5), 1:1 – Мальцев (Чуркин) – 23:50 (5x5), 1:2 – Молодцов – 55:22 (5x5)
Хоккейный матч в России шёл 7 часов! И это финал
Петербургские клубы «СКА-Нева» и «Динамо» провели на льду 163 минуты и 36 секунд.
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