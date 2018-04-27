«Динамо» СПб – чемпион ВХЛ сезона-2017/18

Стал известен победитель турнира Высшей хоккейной лиги сезона-2017/18.

Петербургское «Динамо» оказалось сильнее «СКА-Нева» в шестом матче финальной серии, встреча завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0). «Динамо» выиграло серию со счётом 4-2 и стало обладателем Кубка Петрова.



Заброшенными шайбами у победителей отметились Сергей Шестаков и Дмитрий Молодцов. «СКА-Нева» ответила точным броском Максима Мальцева.

В пятом матче серии «СКА-Нева» и «Динамо» провели на льду 163 минуты 36 секунд и побили рекорд продолжительности матча ВХЛ.