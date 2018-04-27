С. Фёдоров: удивил результат юниорской сборной России на домашнем первенстве

Легендарный нападающий, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Фёдоров поделился мнением о выступлении юниорской сборной России по хоккею на домашнем чемпионате мира. Команда потерпела поражение от команды США в четвертьфинале (1:5).

«Смотрел некоторые игры нашей команды на ЮЧМ. Удивил результат, конечно. В четвертьфинале по двум периодам нельзя было сказать, что будет такой результат. Не ожидал. Очевидно, что грубые ошибки привели к счёту 2:1, когда мы были в большинстве. Огорчён, конечно. Переживаю за ребят и за тренерский штаб. Видел их работу и подготовку. Считаю, были шансы у них выиграть. Но надо разобраться и посмотреть, что было не так. Думаю, анализы будут сделаны.

Знаю, слышал историю про трёх игроков. Сложно что-то комментировать, не зная всей кухни. Но игроки, наверное, стоящие были, поэтому всё возможно. Даже один игрок такого высокого ранга меняет картину. Потому что у ребят есть опыт и КХЛ, и североамериканских лиг. Видимо, что-то произошло, что стало неприемлемым для руководителей сборной и тренерского штаба. Может, травма, может, ещё что-то. Не знаю, не хочу спекулировать. Не хочу быть человеком, который, не зная ситуации, что-то говорит», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.