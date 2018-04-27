Браташ: Кравцов всё время пытается сыграть «по-игроцки», он креативщик

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ прокомментировал игру команды на Кубке АЛРОСА с командой Беларуси (1:0 ОТ).

«Это был сложный матч — у нас был хороший соперник. Мы посмотрели видео вчерашней игры нашего оппонента, сразу поняли и предупредили ребят, что команда хорошо обучена и организована. Мы имели преимущество по броскам, по моментам, но, видимо, нашим молодым ребятам пока не хватает мастерства, чтобы реализовывать те возможности, которые они сами же и создают. Следует также отметить вратаря соперника, он сыграл очень хорошо и надёжно.

Моменты у Кравцова? Были, и не один. Например, выход один в один. Кравцов — талантливый и техничный парень, тем не менее вратаря соперника переиграть не смог. Надо ли ему больше тренироваться? Может, надо больше отдыхать, я не знаю. Кравцов всё время пытается сыграть «по-игроцки»: ищет завершение атаки, её интересное продолжение. Он креативщик», — приводит слова Браташа официальный сайт ФХР.