Впервые за 26 лет в номинанты на «Харт» не попали лучшие бомбардиры «регулярки»

Национальная хоккейная лига представила имена номинантов на приз игроку, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате.

На приз «Харт Мемориал Трофи» претендуют Тейлор Холл («Нью-Джерси Дэвилз»), Анже Копитар («Лос-Анджелес Кингз») и Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»).

Таким образом, в топ-3 не попал ни один из четырёх лучших бомбардиров регулярного чемпионата. Обладателем «Арт Росс Трофи» стал Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз» (108 очков в 82 матчах), вторым финишировал Клод Жиру из «Филадельфии Флайерз» (102 в 82), третьим – Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг» (100 в 80), четвёртым – Евгений Малкин из «Питтсбург Пингвинз» (98 в 78).

В последний раз ни один из трёх лучших бомбардиров сезона не попадал в число номинантов на «Харт Трофи» в 1992 году. Лучшими по результативности тогда стали Марио Лемье, Кевин Стивенс (оба – «Питтсбург») и Уэйн Гретцки («Лос-Анджелес»), а в тройку претендентов на «Харт» вошли Марк Мессье («Нью-Йорк Рейнджерс», шестой бомбардир), Патрик Руа («Монреаль Канадиенс») и Бретт Халл («Сент-Луис Блюз», четвёртый бомбардир).