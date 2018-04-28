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Летанг — о камбэке с «Вашингтоном»: в НХЛ нет понятия «комфортное преимущество»

Летанг — о камбэке с «Вашингтоном»: в НХЛ нет понятия «комфортное преимущество»
Хоккей / НХЛ

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг выразил уверенность, что в НХЛ больше нет понятия «комфортное преимущество в счёте». Напомним, в первой игре серии с «Вашингтон Кэпиталз» (3:2, 1-0 в серии), «Питтсбург» отыгрался со счёта 0:2.

«Такого понятия, как комфортное преимущество в счёте, в НХЛ больше не существует. Нужно просто оставаться сфокусированными, принимать верные решения, и иногда тебя за это вознаградят, как в четверг», — приводит слова защитника официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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