Летанг — о камбэке с «Вашингтоном»: в НХЛ нет понятия «комфортное преимущество»

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг выразил уверенность, что в НХЛ больше нет понятия «комфортное преимущество в счёте». Напомним, в первой игре серии с «Вашингтон Кэпиталз» (3:2, 1-0 в серии), «Питтсбург» отыгрался со счёта 0:2.



«Такого понятия, как комфортное преимущество в счёте, в НХЛ больше не существует. Нужно просто оставаться сфокусированными, принимать верные решения, и иногда тебя за это вознаградят, как в четверг», — приводит слова защитника официальный сайт Национальной хоккейной лиги.