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Утверждён план подготовки «Сибири» к сезону-2018/19

Утверждён план подготовки «Сибири» к сезону-2018/19
Хоккей / КХЛ

Утверждён план подготовки ХК «Сибирь» к сезону-2018/2019, информирует официальный сайт новосибирской команды.

6 июля игроки соберутся в Новосибирске для прохождения медицинского обследования, а 9 июля приступят к тренировочному процессу.

До 31 июля хоккеисты будут тренироваться в Новосибирске, после чего отправятся в Минск, где проведут два товарищеских матча – с минским «Динамо» и «Юностью». Из Минска команда отправится на традиционные сборы в Финляндию, где пробудет до 12 августа и проведёт несколько контрольных матчей с финскими клубами.

Далее команда вернётся в Новосибирск, где продолжит подготовку к новому сезону. 21 августа команда примет участие в традиционном празднике День Болельщика ХК «Сибирь», а на следующий день отправится в Магнитогорск для участия в турнире памяти Ромазана.

После турнира Ромазана команда продолжит подготовку в Новосибирске.

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