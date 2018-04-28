Утверждён план подготовки «Сибири» к сезону-2018/19

Утверждён план подготовки ХК «Сибирь» к сезону-2018/2019, информирует официальный сайт новосибирской команды.



6 июля игроки соберутся в Новосибирске для прохождения медицинского обследования, а 9 июля приступят к тренировочному процессу.



До 31 июля хоккеисты будут тренироваться в Новосибирске, после чего отправятся в Минск, где проведут два товарищеских матча – с минским «Динамо» и «Юностью». Из Минска команда отправится на традиционные сборы в Финляндию, где пробудет до 12 августа и проведёт несколько контрольных матчей с финскими клубами.



Далее команда вернётся в Новосибирск, где продолжит подготовку к новому сезону. 21 августа команда примет участие в традиционном празднике День Болельщика ХК «Сибирь», а на следующий день отправится в Магнитогорск для участия в турнире памяти Ромазана.



После турнира Ромазана команда продолжит подготовку в Новосибирске.

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