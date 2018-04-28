Салливан — об ошибках Мюррея: он забывает о неприятностях, это в его ДНК

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан после победы над «Вашингтон Кэпиталз» (3:2) прокомментировал игру вратаря Мэтта Мюррея, допустившего несколько ошибок на старте встречи.



«Мюррей не обратил внимания на ошибки? Думаю, это просто часть его ДНК. Он продемонстрировал способность вернуться в игру и после ранних голов соперников, да и любых других вызовов, которые бросает ему тот или иной матч. Мы все к этому привыкли и очень уважаем его умение сразу забывать о неприятностях и концентрироваться на следующем сэйве. Эту стойкость он демонстрировал с первого дня. Он просто так устроен. Это и делает его тем голкипером, каким он является», — цитирует Салливана официальный сайт НХЛ.