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«Вашингтон» провёл тренировку перед второй игрой с «Питтсбургом»

«Вашингтон» провёл тренировку перед второй игрой с «Питтсбургом»
Хоккей / НХЛ

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» провёл тренировку перед вторым матчем второго раунда плей-офф с «Питтсбург Пингвинз». Напомним, в первой игре серии «столичные» потерпели поражение со счётом 2:3.

Кемпны — Карлссон, Овечкин — Кузнецов — Уилсон;
Орлов — Нисканен, Стивенсон — Бекстрём — Оши;
Орпик — Джус, Коннолли — Эллер — Смит-Пелли;
Врана — Бигл — Чиассон.

Кошмарный сон Овечкина. «Питтсбург» за пять минут затмил его 100-е очко
Овечкин поучаствовал в обеих шайбах «Вашингтона», но затем был на льду, когда «Питтсбург» отыгрывался.
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