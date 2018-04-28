«Вашингтон» провёл тренировку перед второй игрой с «Питтсбургом»

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» провёл тренировку перед вторым матчем второго раунда плей-офф с «Питтсбург Пингвинз». Напомним, в первой игре серии «столичные» потерпели поражение со счётом 2:3.
Кемпны — Карлссон, Овечкин — Кузнецов — Уилсон;
Орлов — Нисканен, Стивенсон — Бекстрём — Оши;
Орпик — Джус, Коннолли — Эллер — Смит-Пелли;
Врана — Бигл — Чиассон.
Кошмарный сон Овечкина. «Питтсбург» за пять минут затмил его 100-е очко
Овечкин поучаствовал в обеих шайбах «Вашингтона», но затем был на льду, когда «Питтсбург» отыгрывался.