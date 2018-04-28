Нападающий Егор Коршков продлил соглашение с «Локомотивом» на один сезон

Нападающий ярославского «Локомотива» Егор Коршков продлил соглашение с клубом на один сезон. Стороны подписали односторонний контракт на один сезон, сообщает официальный «твиттер» Континентальной хоккейной лиги.

Коршков в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 сыграл в 52 матчах и набрал 26 (8+18) очков при показателе полезности «+4» и 45 минутах штрафа. В плей-офф Егор принял участие в 9 встречах и заработал 2 (1+1) результативных балла при показателе полезности «-3» и 16 штрафного времени.