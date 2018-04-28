И. Воробьёв: Телегин и Ничушкин травмированы. Как и ещё хоккеистов 50 или больше

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьёв прокомментировал результат встречи со сборной Швеции (1:3) на Евротуре.



«Эти этапы Евротура надо расценивать больше как подготовку. У нас по разным причинам много ребят в разной форме, некоторые только прибыли. Мы собираем, мы работаем, но это процесс. Продолжим менять звенья по одной простой причине: ребята у нас — выжатые после финала, сейчас три игры за четыре дня. Учитывая, что впереди чемпионат мира, они просто чисто физически не смогут сыграть. Даже сегодня шведы были быстрее. Это проблема, но мы её постараемся решить.



Телегин и Ничушкин травмированы. Как и ещё хоккеистов пятьдесят или больше. Чем богаты, тем и рады. Возьмём ли Бывальцева на чемионат мира в Дании? Посмотрим. Он играл и в первом звене, выполнял разные роли. Сегодня хорошо вошёл в игру. Будем думать», — цитирует Воробьёва официальный сайт Федерации хоккея России.

Россия разучилась забивать и выигрывать. Шеф, всё пропало? Сборная под руководством Ильи Воробьёва проиграла пятый матч подряд и снова забросила только одну шайбу.