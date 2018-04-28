Наставник «Сан-Хосе»: надеюсь, не проиграем все матчи серии «Вегасу» 0:7

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Питер Дебур поделился ожиданиями перед вторым матчем серии полуфинала Западной конференции с «Вегас Голден Найтс». В первой встрече «акулы» проиграли со счётом 0:7.



«Насколько это было возможно, мы позитивно посмотрели на то, что произошло. Если и существует рецепт катастрофы, то нам удалось полностью его соблюсти. Да, мы выглядели плохо. Да, они больше хотели победить. Но в то же время я не считаю, что мы провели худший матч в истории хоккея, даже если счёт на табло говорит об обратном. На самом деле это не так. Серия ещё далека от завершения.



Выражу надежду, что случившееся — аномалия. Хочется надеяться, что мы не проиграем все матчи серии второго раунда со счётом 0:7. Не думаю, что счёт точно отражает разницу между командами. Мы все достаточно умны, чтобы понимать это», — приводит слова Дебура официальный сайт НХЛ.

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