«Баффало» выиграл драфтовую лотерею НХЛ, А. Свечникова может выбрать «Каролина»

Сегодня в Торонто состоялась драфт-лотерея, на которой определилась последовательность выбора на драфте НХЛ-2018 для команд, не попавших в плей-офф.



В лотерее были разыграны первые три выбора, после чего, исходя из результатов, были распределены места с 4-го по 15-е.

«Баффало Сэйбрз», «Каролина Харрикейнз» и «Монреаль Канадиенс» получили первые три номера на драфте новичков НХЛ. Как сообщает официальный сайт НХЛ, такой порядок сформировался по результатам специальной лотереи. Четвертый пик достался «Оттаве Сенаторз», а пятый — «Аризоне Койотс».

Таким образом, «клинки» стали фаворитами в борьбе за шведского вундеркинда Расмуса Далина, в то время как российский форвард Андрей Свечников стал значительно ближе к «Каролине».