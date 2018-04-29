Овечкин – о «Питтсбурге»: тяжело играть против таких ребят, как Кросби и Гюнцель

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о ходе серии с «Питтсбург Пингвинз» (0-1) во втором раунде плей-офф Кубка Стэнли.

«Питтсбург», конечно, отличается от «Коламбуса», с которым мы играли в первом раунде. Два раза чемпионами просто так не становятся. Сразу видно, команда матёрая, мастеровитая. С ними интересно, они дают играть сопернику. Самое главное, чтобы мы им не давали играть. Кросби, Гюнцель – тяжело против них играть.

Поражение в первом матче серии? Она идёт до четырёх побед, не надо раскисать, опускать руки. Нужно идти вперёд и добиваться побед», – сказал Овечкин официальному каналу НХЛ в YouTube.