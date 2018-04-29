Карандин: судейство на ЧМ — это и спорт, и политика, эксцесс в Дании возможен

Известный арбитр, глава Межрегионального координационного центра «Сибирь — Дальний Восток» Юрий Карандин прокомментировал серию из пяти поражений сборной России, а также поделился ожиданиями от судейства на предстоящем чемпионате мира в Дании.

«Конечно, такой результат сборной настроения не улучшил, но паниковать смысла не вижу, такой отрезок у национальной команды был, если не ошибаюсь, и в девяностые годы. Вообще до главных матчей на чемпионате мира в Дании ещё больше недели, есть время для адаптации нового тренерского штаба, для поиска оптимальных сочетаний. Будем надеяться, что ситуация нормализуется. Обращают на себя внимание проблемы в позиционной обороне. Второй гол шведов — вся пятёрка россиян оказалась в одном углу, третий гол соперника тоже пришёл после нашей позиционной ошибки. Тенденция.



Судейство на турнирах вроде чемпионатов мира — это всегда и спорт, и политика. Во времена великого Старовойтова она у нас была отработана до мельчайших нюансов, поэтому убийственных свистков против сборной СССР не звучало. Нам нужно усиливать свои позиции в международном судейском комитете — и тогда будем уверенно ехать на любой турнир. А пока в Дании, к сожалению, может произойти любой эксцесс», — приводит слова Карандина Russia-Hockey.