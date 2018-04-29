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Сборная России назвала состав на матч Еврохоккейтура с командой Чехии

Сборная России назвала состав на матч Еврохоккейтура с командой Чехии
Хоккей / Евротур

Сборная России по хоккею назвала состав на заключительный матч шведского этапа Еврохоккейтура. Подопечные Ильи Воробьёва сыграют с командой Чехии. Начало запланировано на 13:00 мск, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Шестёркин (Кошечкин).

Киселевич — Хафизуллин, Капризов — Анисимов — Дадонов;

Гавриков — Трямкин, Мамин — Андронов (А) — Сошников;

Яковлев — Береглазов, Кручинин — Ткачёв — Бучневич;

Белов, Бывальцев — Каблуков (А) — Михеев; Семёнов.

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