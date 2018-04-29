Сборная России назвала состав на матч Еврохоккейтура с командой Чехии

Сборная России по хоккею назвала состав на заключительный матч шведского этапа Еврохоккейтура. Подопечные Ильи Воробьёва сыграют с командой Чехии. Начало запланировано на 13:00 мск, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Шестёркин (Кошечкин).
Киселевич — Хафизуллин, Капризов — Анисимов — Дадонов;
Гавриков — Трямкин, Мамин — Андронов (А) — Сошников;
Яковлев — Береглазов, Кручинин — Ткачёв — Бучневич;
Белов, Бывальцев — Каблуков (А) — Михеев; Семёнов.
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Россия разучилась забивать и выигрывать. Шеф, всё пропало?
Сборная под руководством Ильи Воробьёва проиграла пятый матч подряд и снова забросила только одну шайбу.