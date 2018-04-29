Евгений Малкин может сыграть во втором матче серии с «Вашингтоном»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, который выбыл из строя из-за травмы нижней части тела и пропустил первый матч серии с «Вашингтон Кэпиталз» (3:2, 1-0 в серии), в субботу провёл тренировку на льду в общей группе.

«Чувствую себя намного лучше, посмотрим, получится ли сыграть во втором матче серии. Я не катался в течение недели, мне трудновато прямо сейчас, иногда «задыхаюсь». Мне нужно немного поработать и тогда смогу помочь команде», — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан заверил, что в том случае, если Малкину удастся выйти на лёд, он не поставит его в четвёртое звено и не станет искусственно ограничивать игровое время.



Второй матч серии между «Вашингтоном» и «Питтсбургом» состоится сегодня, 29 апреля. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.