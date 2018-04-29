Кузнецов: если хотим обыграть «Питтсбург», обязаны забивать в пустые ворота

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал о ходе серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» (0-1).

«Мы допустили всего пару ошибок в первом матче, но в целом, считаю, провели довольно хорошую встречу. Они создали несколько хороших моментов. Мы тоже имели несколько отличных возможностей. Мы обязаны забивать в пустые ворота, когда такие возможности возникают. Если мы хотим обыграть эту команду, мы обязаны реализовывать такие моменты», — сказал Кузнецов.

Второй матч серии между «Вашингтоном» и «Питтсбургом» состоится сегодня, 29 апреля. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.